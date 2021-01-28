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Байден планує відновити відносини з ЄС, зміцнити НАТО та протистояти РФ – радник

Четвер, 28 січня 2021, 00:21

Новий президент США Джо Байден планує поновити відносини із Європейським Союзом, які за його попередника були дещо погіршені, сфокусуватись на посиленні НАТО та протистоянні Росії та Китаю. 

Джерело: радник Байдена Майкл Карпентер під час Київського безпекового форуму, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Центральною темою зовнішньої політики президента Байдена, як він і наголошував, є відновлення і зміцнення наших альянсів та партнерських зв’язків".

Деталі: Карпентер наголосив, що Байден хоче нормалізувати відносини з ЄС, які погіршились за часів Дональда Трампа. 

"Співпраця з нашими європейськими друзями щодо постковідного відновлення, активізація торгівлі та зменшення бар’єрів, створених попередньою адміністрацією – як ви знаєте, попередня адміністрація розглядала ЄС як стратегічного супротивника, – все це буде повернуто на 180 градусів", – сказав радник нового президента.

Водночас, Карпентер зауважив, що ЄС буде першочерговим партнером для США, а НАТО - " оплотом трансатлантичних відносин". 

"Думаю, Президент Байден якнайшвидше скористається можливістю, щоб зміцнити НАТО не лише в сенсі сил та засобів, мобільності і боєготовності, що, безумовно, вкрай важливо, а найголовніше – в плані згуртованості НАТО для політичного консенсусу. Без якого, до речі, 5-та стаття ( про захист членів Альянсу – УП) не варта того паперу, на якому вона написана", – відзначив радник Байдена.

За його словами, США продовжать політику стримування Росії і Китаю.

Нагадаємо:

  • Президент США Джо Байден 26 січня вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. У Білому домі повідомили, що серед тем були пропозиції Байдена про продовження нового договору СНО з Росією на п'ять років і рішуча підтримка суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії.

Українська правда
Теми: Байденміжнародні відносиниСША


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