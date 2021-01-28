Байден планирует возобновить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять РФ – советник

Новый президент США Джо Байден планирует возобновить отношения с Европейским Союзом, которые при его предшественнике были несколько ухудшены, сфокусироваться на усилении НАТО и противостоянии России и Китаю.

Источник: советник Байдена Майкл Карпентер во время Киевского форума, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Центральной темой внешней политики президента Байдена, как он и подчеркивал, является восстановление и укрепление наших альянсов и партнерских связей".

Детали: Карпентер отметил, что Байден хочет нормализовать отношения с ЕС, ухудшились во времена Дональда Трампа.

"Сотрудничество с нашими европейскими друзьями по постковидному восстановлению, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией – как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС как стратегического противника – все это будет возвращено на 180 градусов", – сказал советник нового президента.

В то же время, Карпентер отметил, что ЕС будет первоочередным партнером для США, а НАТО – "оплотом трансатлантических отношений".

"Думаю, Президент Байден быстрее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное – в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья (о защите членов Альянса – УП) не стоит той бумаги, на которой она написана", – отметил советник Байдена.

По его словам, США продолжат политику сдерживания России и Китая.

Напомним: