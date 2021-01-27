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Байден планирует возобновить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять РФ – советник

Среда, 27 января 2021, 23:21
Байден планирует возобновить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять РФ – советник

Новый президент США Джо Байден планирует возобновить отношения с Европейским Союзом, которые при его предшественнике были несколько ухудшены, сфокусироваться на усилении НАТО и противостоянии России и Китаю.

Источник: советник Байдена Майкл Карпентер во время Киевского форума, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Центральной темой внешней политики президента Байдена, как он и подчеркивал, является восстановление и укрепление наших альянсов и партнерских связей".

Детали: Карпентер отметил, что Байден хочет нормализовать отношения с ЕС, ухудшились во времена Дональда Трампа.

"Сотрудничество с нашими европейскими друзьями по постковидному восстановлению, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией – как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС как стратегического противника – все это будет возвращено на 180 градусов", – сказал советник нового президента.

В то же время, Карпентер отметил, что ЕС будет первоочередным партнером для США, а НАТО – "оплотом трансатлантических отношений".

"Думаю, Президент Байден быстрее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное – в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья (о защите членов Альянса – УП) не стоит той бумаги, на которой она написана", – отметил советник Байдена.

По его словам, США продолжат политику сдерживания России и Китая.

Напомним: 

  • Президент США Джо Байден 26 января впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме сообщили, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Украинская правда

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Темы: Байденмеждународные отношенияСША
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