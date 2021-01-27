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Незважаючи на протести, у Польщі набула чинності заборона на аборти

Середа, 27 січня 2021, 23:51

Постанова Конституційного суду Польщі, яка майже повністю забороняє аборти, набрала чинності 27 січня. Раніше її дію відтерміновували через масові протести.

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Як передбачає законодавство, для того щоб постанова набрала чинності, її мають опублікувати у "Віснику законів". В уряді країни вже підтвердили відповідне рішення. 

Ухвалений документ передбачає, що жінка може зробити аборт лише у випадку згвалтування, інцесту та коли її життя або здоров’я перебуває в небезпеці. 

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Передісторія: 

  • 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 
  • Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту
  • Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Українська правда

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Теми: Польщаправа людини
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