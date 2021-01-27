Незважаючи на протести, у Польщі набула чинності заборона на аборти

Постанова Конституційного суду Польщі, яка майже повністю забороняє аборти, набрала чинності 27 січня. Раніше її дію відтерміновували через масові протести.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Як передбачає законодавство, для того щоб постанова набрала чинності, її мають опублікувати у "Віснику законів". В уряді країни вже підтвердили відповідне рішення.

Ухвалений документ передбачає, що жінка може зробити аборт лише у випадку згвалтування, інцесту та коли її життя або здоров’я перебуває в небезпеці.

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