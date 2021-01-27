Несмотря на протесты, в Польше вступил в силу запрет на аборты

Постановление Конституционного суда Польши, что почти полностью запрещает аборты, вступило в силу 27 января. Ранее ее действие откладывали из-за протестов.

Источник: "Укринформ"

Детали: Как предусматривает законодательство, для того чтобы постановление вступило в силу, его должны опубликовать в "Вестнике законов". В правительстве страны уже подтвердили соответствующее решение.

Принятый документ предусматривает, что женщина может сделать аборт только в случае изнасилования, инцеста и когда ее жизни или здоровья находится в опасности.

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