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Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію

Четвер, 28 січня 2021, 00:44
Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію

74-й Каннський кінофестиваль перенесли на липень 2021 року через пандемію коронавірусу.

Джерело: заява організаторів

Деталі: Ще восени минулого року організатори повідомили, що залишають за собою право змінювати дати проведення події залежно від розвитку ситуації у сфері у світі.

Планувалось, що 74-й фестиваль відбудеться з 11 по 22 травня цього року, проте його перенесли на 6-17 липня 2021 року.  

Що передувало: Раніше знамениту подію вже переносили через коронавірус, який вирує зараз у Європі.

Українська правда
Теми: культура
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