Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію
Четвер, 28 січня 2021, 00:44
74-й Каннський кінофестиваль перенесли на липень 2021 року через пандемію коронавірусу.
Джерело: заява організаторів
Деталі: Ще восени минулого року організатори повідомили, що залишають за собою право змінювати дати проведення події залежно від розвитку ситуації у сфері у світі.
Планувалось, що 74-й фестиваль відбудеться з 11 по 22 травня цього року, проте його перенесли на 6-17 липня 2021 року.
Що передувало: Раніше знамениту подію вже переносили через коронавірус, який вирує зараз у Європі.
Українська правда