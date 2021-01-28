Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію

74-й Каннський кінофестиваль перенесли на липень 2021 року через пандемію коронавірусу.

Джерело: заява організаторів

Деталі: Ще восени минулого року організатори повідомили, що залишають за собою право змінювати дати проведення події залежно від розвитку ситуації у сфері у світі.

Планувалось, що 74-й фестиваль відбудеться з 11 по 22 травня цього року, проте його перенесли на 6-17 липня 2021 року.

Що передувало: Раніше знамениту подію вже переносили через коронавірус, який вирує зараз у Європі.