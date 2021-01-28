Каннский кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии
Четверг, 28 января 2021, 01:44
74-й Каннский кинофестиваль перенесли на июль 2021 из-за пандемии коронавируса.
Источник: заявление организаторов
Детали: Еще осенью прошлого года организаторы сообщили, что оставляют за собой право изменять даты проведения мероприятия в зависимости от развития ситуации в сфере в мире.
Планировалось, что 74-й фестиваль пройдет с 11 по 22 мая этого года, однако его перенесли на 6-17 июля 2021.
Что предшествовало: Раньше знаменитую событие уже переносили через коронавируса, который бурлит сейчас в Европе.
Украинская правда