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Каннский кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии

Четверг, 28 января 2021, 01:44

74-й Каннский кинофестиваль перенесли на июль 2021 из-за пандемии коронавируса.

Источник: заявление организаторов

Детали: Еще осенью прошлого года организаторы сообщили, что оставляют за собой право изменять даты проведения мероприятия в зависимости от развития ситуации в сфере в мире.

Планировалось, что 74-й фестиваль пройдет с 11 по 22 мая этого года, однако его перенесли на 6-17 июля 2021.

Что предшествовало: Раньше знаменитую событие уже переносили через коронавируса, который бурлит сейчас в Европе.

Украинская правда
Темы: культура


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