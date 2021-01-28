Каннский кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии

74-й Каннский кинофестиваль перенесли на июль 2021 из-за пандемии коронавируса.

Источник: заявление организаторов

Детали: Еще осенью прошлого года организаторы сообщили, что оставляют за собой право изменять даты проведения мероприятия в зависимости от развития ситуации в сфере в мире.

Планировалось, что 74-й фестиваль пройдет с 11 по 22 мая этого года, однако его перенесли на 6-17 июля 2021.

Что предшествовало: Раньше знаменитую событие уже переносили через коронавируса, который бурлит сейчас в Европе.