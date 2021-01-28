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Движение "Save ФОП" хочет пойти к дипломатам ЕС и США

Четверг, 28 января 2021, 10:46
Фото Инны Романцовой

Частные предприниматели Украины начали очередную акцию движения "Save ФЛП" (укр. ФОП), они собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы пойти шествием под Верховную Раду, Офис президента, представительство ЕС и посольство США.

Источник: Facebook-группа Підприємці України / #SaveФОП, Национальная полиция в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Детали: Предприниматели запланировали собраться на Майдане Независимости в 9 утра 28 января и пойти в правительственный квартал к парламенту и президентскому офису, а затем отправиться пешим шествием к дипломатическим учреждениям Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Также в их планах было подойти под Конституционный суд.

Накануне активисты от малого бизнеса подали соответствующие сообщения в КГГА.

Однако, собравшись в четверг, участники акции предпринимателей решили не идти в правительственный квартал, а ограничиться шествием к КС, представительству ЕС и посольству США в Украине. Они начали шествие с Крещатика.

 
Save ФОП
ALEXANDR MOGILNIKOV

По их убеждению, их требования не услышат в Совете по вопросам содействия малому бизнесу и он будет принимать решения не в их интересах.

Частные предприниматели называют свои акции борьбой за право на труд.

Участники движения выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения, за прозрачные правила растаможивания товаров и налогообложения, а также за разумные карантинные ограничения.

Столичная полиция сообщает, что правоохранители и военнослужащие Нацгвардии заступили на усиленное несение службы, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций в столице. 

 

К охране правопорядка привлечены также сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

 

В связи с акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

УП, обновлено
Темы: акцииКиевбизнесполиция


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