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Youtube видалив канал Дубінського через санкції США

Четвер, 28 січня 2021, 12:51

Відомий відео-сервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.

Джерело: Центр протидії корупції у Twitter

Дослівно: "Яка прикрість. Канал Дубінського в YouTube всьо. Це прямий наслідок санкцій США".

Деталі: При спробі передивитися якесь відео з його каналу на екрані з'являється напис: "Це відео більше недоступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено".

 

У ЦПК прогнозують, що це ще не все - наступним кроком буде блокування сторінки Дубінського у Facebook.

Передісторія: Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Українська правда
Теми: Дубінськийінтернетсанкції


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