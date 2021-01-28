Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Youtube удалил канал Дубинского из-за санкций США

Четверг, 28 января 2021, 12:51

Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.

Источник: Центр противодействия коррупции в Twitter

Дословно: "Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США".

Детали: При попытке просмотреть какое-либо видео с его канала на экране появляется надпись: "Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален".

 

В ЦПК прогнозируют, что это еще не все - следующим шагом будет блокировка страницы Дубинского в Facebook.

Предыстория: Ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Украинская правда
Темы: Дубинскийинтернетсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский заявил, что "немного" зол на Трампа

Кому не хватит вакцины Pfizer, будут прививать Sinovac – Ляшко

Коронавирус в Украине: больше всего случаев обнаружили на Прикарпатье

СБУ объявила Нескоромного в розыск и проверяет по госизмене

Расюк уверяет, что заказчиком убийства "правой руки" Баканова был Нескоромный – источник

Новости 29 января: реакция Зеленского на референдум Тимошенко, записи разговоров Нескоромного 

Все новости...
Дубинский
Дубинський отреагировал на санкции от Youtube
Дубинский хочет личную встречу с Зеленским
НБУ предостерегает банки от сотрудничества с Дубинским
Последние новости
12:55
В Киеве за сутки 341 случай COVID и более 2 тысяч выздоровлений
12:18
МИД: "Форум" в Донецке – пример подрывной деятельности РФ
12:04
ЕС отказался от планов контролировать ввоз вакцин из Ирландии в Северную Ирландию
11:58
Китай предупредил Тайвань, что попытка независимости означает войну
11:13
видеоЗеленский заявил, что "немного" зол на Трампа
10:26
Зеленский раскритиковал "деятелей и деятельниц", боящихся референдума
10:03
Кому не хватит вакцины Pfizer, будут прививать Sinovac – Ляшко
09:19
Выборы в Харькове: секретарь горсовета говорит, что ждет запроса от ВР
08:53
В Украине пройдет снег, 1 февраля погода ухудшится
08:18
Коронавирус в Украине: больше всего случаев обнаружили на Прикарпатье
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!