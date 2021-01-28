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Youtube удалил канал Дубинского из-за санкций США

Четверг, 28 января 2021, 11:51
Youtube удалил канал Дубинского из-за санкций США

Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.

Источник: Центр противодействия коррупции в Twitter

Дословно: "Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США".

Детали: При попытке просмотреть какое-либо видео с его канала на экране появляется надпись: "Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален".

 

В ЦПК прогнозируют, что это еще не все - следующим шагом будет блокировка страницы Дубинского в Facebook.

Предыстория: Ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Украинская правда

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Темы: Дубинскийинтернетсанкции
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