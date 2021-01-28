Youtube удалил канал Дубинского из-за санкций США
Четверг, 28 января 2021, 12:51
Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.
Источник: Центр противодействия коррупции в Twitter
Дословно: "Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США".
Детали: При попытке просмотреть какое-либо видео с его канала на экране появляется надпись: "Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален".
В ЦПК прогнозируют, что это еще не все - следующим шагом будет блокировка страницы Дубинского в Facebook.
Предыстория: Ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
Украинская правда