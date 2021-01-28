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Бойовики представили свою "доктрину": передбачає захоплення всього Донбасу

Четвер, 28 січня 2021, 14:44
Бойовики представили свою доктрину: передбачає захоплення всього Донбасу
Фото online.ua

Терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" представили так звану доктрину "Руський Донбас", яка передбачає захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей України.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на виступ ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на форумі в Донецьку

Пряма мова: "Мета доктрини – висловити в документі наші внутрішні почуття, той порив, який нас згуртував, коли ми повстали проти несправедливості, брехні, гоніння на все російське, щоб повернутися до свого історичного коріння".

Деталі: Доктрина бойовиків включає 7 кроків, які окупанти планують виконати в "найближчій перспективі". 

 

Зокрема, це "припинення військових дій, усунення військової загрози для населення". При цьому записано "встановлення контролю ДНР і ЛНР над усіма територіями Донецької та Луганської областей".

У доктрині не вказане завдання про входження підконтрольних бойовикам територій до складу Росії, але зазначений намір домогтися "поглибленої економічної інтеграції з Росією" і "комплексної інтеграції підприємств Донбасу з російською промисловістю".

Ще одним кроком значиться "інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв'язків між ДНР, ЛНР і РФ".

Під час форуму бойовики планують обговорити доктрину "Руський Донбас" і за результатами прийняти резолюцію.

Що було раніше: 27 січня повідомлялося, що до Донецька їдуть російські пропагандисти для проведення форуму "руський Донбас".

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасокупація
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