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Боевики представили свою "доктрину": предполагает захват всего Донбасса

Четверг, 28 января 2021, 14:44
Боевики представили свою доктрину: предполагает захват всего Донбасса
Фото online.ua

Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на выступление главаря "ДНР" Дениса Пушилина на форуме в Донецке

Прямая речь: "Цель доктрины – выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням".

Детали: Доктрина боевиков включает 7 шагов, которые оккупанты планируют выполнить в "ближайшей перспективе". 

 

В частности, это "прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения". При этом записано "установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями Донецкой и Луганской областей".

В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных боевикам территорий в состав России, но указано намерение добиться "углубленной экономической интеграции с Россией" и "комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью".

Еще одним шагом указана "интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ".

В ходе форума боевики планируют обсудить доктрину "Русский Донбасс" и по результатам принять резолюцию.

Что было раньше: 27 января сообщалось, что в Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "русский Донбасс".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассоккупация
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