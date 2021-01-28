СБУ оголосила в розшук росіянина, який катував українських військових

Служба безпеки України оголосила у розшук засновника терористичного угруповання "Пятнашка" на прізвисько Абхаз, який брав участь у катуванні українських військових.

Джерело: Головне управління СБУ у Донецькій та Луганській областях у Facebook

Дослівно: "Громадянин РФ у 2014 році став засновником і тривалий час очолював незаконне збройне формування "Интернациональная бригада "Пятнашка"" терористичної "ДНР".

Він брав безпосередню участь у спротиві силам АТО/ООС на окупованій території Донецької області, а також у знущаннях та катуваннях захоплених українських військовослужбовців, залякуванні мирного населення".

Деталі: Наразі фігурант переховується від правоохоронців на окупованій території Донецької області та невизнаній республіці Абхазія.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 ККУ.