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СБУ объявила в розыск россиянина, который пытал украинских военных

Четверг, 28 января 2021, 15:26
СБУ объявила в розыск россиянина, который пытал украинских военных
Фото СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя террористической группировки "Пятнашка" по прозвищу Абхаз, который участвовал в пытках украинских военных.

Источник: Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях в Facebook

Дословно: "Гражданин РФ в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка"" террористической "ДНР".

Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения".

Детали: Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на оккупированной территории Донецкой области и в непризнанной республике Абхазия.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 УК.

Украинская правда

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Темы: СБУДонбассоккупация
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