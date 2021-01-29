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Невідомі від імені керівництва АРМА вели службове спілкування

П'ятниця, 29 січня 2021, 03:02

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повідомило, що від його імені невідомі вели спілкування із керівника територіальних управлінь Агенства. 

Джерело: повідомлення АРМА

Деталі: В АРМА вважають, що зацікавлені особи намагались спровокувати посадовців на обговорення певних аспектів діяльності Агентства. Ймовірно, зібрані матеріали планували використати в дискредитації керівництва Нацагентства та його роботи загалом. 

"Про спланованість дискредитаційної акції свідчить її серійний характер та спрямованість одночасно на визначене коло осіб", – заявили в Агентстві. 

На підставі вказаних фактів АРМА вже звернулась до правоохоронців із заявою про вчинення злочинів. 

Нагадаємо:

  • Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі Київської області, так званої "мисливської резиденції Януковича". 

Українська правда
Теми: АРМА


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