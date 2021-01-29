Невідомі від імені керівництва АРМА вели службове спілкування
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повідомило, що від його імені невідомі вели спілкування із керівниками територіальних управлінь Агенства.
Джерело: повідомлення АРМА
Деталі: В АРМА вважають, що зацікавлені особи намагались спровокувати посадовців на обговорення певних аспектів діяльності Агентства. Ймовірно, зібрані матеріали планували використати в дискредитації керівництва Нацагентства та його роботи загалом.
"Про спланованість дискредитаційної акції свідчить її серійний характер та спрямованість одночасно на визначене коло осіб", – заявили в Агентстві.
На підставі вказаних фактів АРМА вже звернулась до правоохоронців із заявою про вчинення злочинів.
Нагадаємо:
- Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі Київської області, так званої "мисливської резиденції Януковича".