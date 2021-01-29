Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестные от имени руководства АРМА вели служебное общение

Пятница, 29 января 2021, 02:02
Неизвестные от имени руководства АРМА вели служебное общение

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщило, что от его имени неизвестные вели общение с руководителями территориальных управлений Агентства.

Источник: сообщение АРМА

Детали: В АРМА считают, что заинтересованные лица пытались спровоцировать чиновников на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства. Вероятно, собранные материалы планировали использовать в дискредитации руководства Нацагентства и его работы в целом.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", – заявили в Агентстве.

На основании указанных фактов АРМА уже обратилась в полицию с заявлением о совершении преступлений.

Напомним:

  • Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области, так называемой "охотничьей резиденции Януковича".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АРМА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
АРМА
Правительство назначило Думу главой АРМА
Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на главу АРМА отозвал подпись за победительницу
Конкурсная комиссия определила, кто возглавит АРМА. В TI уже ставят крест на учреждении
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: