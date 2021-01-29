Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Неизвестные от имени руководства АРМА вели служебное общение

Пятница, 29 января 2021, 03:02

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщило, что от его имени неизвестные вели общение с руководителя территориальных управлений Агентства.

Источник: сообщение АРМА

Детали: В АРМА считают, что заинтересованные лица пытались спровоцировать чиновников на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства. Вероятно, собранные материалы планировали использовать в дискредитации руководства Нацагентства и его работы в целом.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", – заявили в Агентстве.

На основании указанных фактов АРМА уже обратилась в полицию с заявлением о совершении преступлений.

Напомним:

  • Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области, так называемой "охотничьей резиденции Януковича".

Украинская правда
Темы: АРМА


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным – Белый дом

Вакцина против коронавируса от Novavax готова к использованию

Олимпиада в Карпатах: Ермак привлекает инвесторов, которые могут быть причастны к хищению бюджета – "Схемы"

Новости 28 января: отмена нового правописания,

Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП

Кабмин обжалует отмену новой редакции правописания

Все новости...
АРМА
АРМА ищет управляющих для "охотничьей резиденции Януковича" с пристанью и часовней
Растрата в банке Жеваго: арестованное имущество передали в АРМА
АРМА интересуется имуществом Лероса
Последние новости
08:42
Лидер правящей партии Польши считает непольские медиа "лишними" в стране
08:26
От коронавируса выздоровели уже более миллиона украинцев
08:11
В последние дни января в Украине будет идти снег
08:00
Главные новости четверга и ночи: отмена правописания, "доктрина" боевиков
07:42
Под вражеским огнем находились позиции у Водяного и Катериновки – ООС
06:59
Из-за коронавируса Португалия запретила поездки за границу
05:52
США, Бразилия и Испания снова подтвердили больше всего случаев COVID-19
04:43
Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным – Белый дом
03:51
Из-за непогоды движение ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей
03:02
Неизвестные от имени руководства АРМА вели служебное общение
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!