Неизвестные от имени руководства АРМА вели служебное общение

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщило, что от его имени неизвестные вели общение с руководителя территориальных управлений Агентства.

Источник: сообщение АРМА

Детали: В АРМА считают, что заинтересованные лица пытались спровоцировать чиновников на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства. Вероятно, собранные материалы планировали использовать в дискредитации руководства Нацагентства и его работы в целом.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", – заявили в Агентстве.

На основании указанных фактов АРМА уже обратилась в полицию с заявлением о совершении преступлений.

Напомним: