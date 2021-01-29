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Негода спричинила обмеження руху на дорогах Одещини та Миколаївщини

П'ятниця, 29 січня 2021, 03:51

Станом на 23:00 28 січня через негоду рух транспорту заборонено або обмежено на дорогах Одеської та Миколаївської областей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зокрема, заборонено їхати на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган та на всіх інших автодорогах місцевого значення на Одещині. Окрім того, відсутні проїзди до 5 населених пунктів у Білгород-Дністровському районі області.

На автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове, що на Миколаївщині, обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів.

Також на трасі Київ – Одеса через перемети виникли затори, зокрема на відрізку Знам'янка – Ревова. Там працює спецтехніка для відкриття руху. 

У ДСНС інформують, що станом на 23 годину невеликий сніг спостерігається місцями у Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. 

З початку негоди рятувальники відбуксирували понад 700 транспортних засобів та надали допомогу 1 тисячі 700 особам. 

Нагадаємо: 

  • Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про третій рівень небезпеки у зв’язку з сильними снігопадами в Одеській та Миколаївській областях.

Українська правда
Теми: ДСНСпогодадороги


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