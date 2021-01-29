Из-за непогоды движение ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей

По состоянию на 23:00 28 января из-за непогоды движение транспорта запрещено или ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей.

Источник: ГСЧС

Детали: В частности, запрещено ехать на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех других автодорогах местного значения в Одесской области. Кроме того, отсутствуют проезды до 5 населенных пунктов в Белгород-Днестровском районе области.

На автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново, что в Николаевской области, ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов.

Также на трассе Киев-Одесса из-за заносов образовались пробки, в частности на отрезке Знаменка-Ревова. Там работает спецтехника для возобновления движения.

В ГСЧС информируют, что по состоянию на 23:00 небольшой снег наблюдается местами в Одесской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

С начала непогоды спасатели отбуксировали более 700 транспортных средств и оказали помощь 1 тысячи 700 лицам.

Напомним: