Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды движение ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей

Пятница, 29 января 2021, 02:51
Из-за непогоды движение ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей

По состоянию на 23:00 28 января из-за непогоды движение транспорта запрещено или ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей.

Источник: ГСЧС

Детали: В частности, запрещено ехать на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех других автодорогах местного значения в Одесской области. Кроме того, отсутствуют проезды до 5 населенных пунктов в Белгород-Днестровском районе области.

На автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново, что в Николаевской области, ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов.

Также на трассе Киев-Одесса из-за заносов образовались пробки, в частности на отрезке Знаменка-Ревова. Там работает спецтехника для возобновления движения.

В ГСЧС информируют, что по состоянию на 23:00 небольшой снег наблюдается местами в Одесской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

С начала непогоды спасатели отбуксировали более 700 транспортных средств и оказали помощь 1 тысячи 700 лицам.

Напомним: 

  • Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о третьем уровне опасности в связи с сильными снегопадами в Одесской и Николаевской областях.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогодадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: