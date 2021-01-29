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США, Бразилія та Іспанія знову підтвердили найбільше випадків COVID-19

П'ятниця, 29 січня 2021, 05:52

За минулу добу у світі зафіксували більше 595 тисяч випадків коронавірусу – найбільше в США, Бразилії та Іспанії. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Так, в США коронавірус діагностували у 162,5 тисяч осіб. Бразилія зафіксувала більше 60 тисяч випадків коронавірусу, Іспанія – майже 35 тисяч. 

Окрім того, у Великій Британії підтвердили 28,6 тисяч інфікувань, у Франції – 23,7 тисяч, у Росії – більше 19 тисяч. 

Також майже 19 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Індії. 

За цей же період від COVID-19 загинули 16 175 хворих. Як і зазвичай, найбільше жертв за добу зареєстрували в США – 3908. Також у Мексиці померли 1623 хворих, у Бразилії 1439 смертей та 1239 жертв у Великій Британії. 

 

За час пандемії від неї вже померли 2 мільйони 200 тисяч хворих. Змогли побороти недугу 73,8 млн осіб. Наразі лікуються майже 26 мільйонів людей.

Що передувало: Добою раніше у світі діагностували понад 590 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Лідерами за кількістю позитивних тестів стали США, Бразилія та Іспанія. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • За добу 27 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 529 особам, госпіталізували 1 941 хворого, не змогли врятувати 149 пацієнтів, а одужали 11 946 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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