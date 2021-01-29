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США, Бразилия и Испания снова подтвердили больше всего случаев COVID-19

Пятница, 29 января 2021, 04:52
США, Бразилия и Испания снова подтвердили больше всего случаев COVID-19

За минувшие сутки в мире зафиксировали более 595 тысяч случаев коронавируса – больше всего в США, Бразилии и Испании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Так, в США коронавирус диагностировали у 162,5 тысяч человек. Бразилия зафиксировала более 60 тысяч случаев коронавируса, Испания – почти 35 тысяч.

Кроме того, в Великобритании подтвердили 28,6 тысяч инфицирований, во Франции – 23,7 тысяч, в России – более 19 тысяч.

Также почти 19 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Индии.

За этот же период от COVID-19 погибли 16 175 больных. Как обычно, больше всего жертв за сутки зарегистрировали в США – 3908. Также в Мексике умерли 1623 больных, в Бразилии – 1439 смертей и 1239 жертв – в Великобритании.

 

За время пандемии от нее умерли 2 миллиона 200 тысяч больных. Смогли побороть недуг 73,8 млн человек. Сейчас лечатся почти 26 млн человек.

Что предшествовало: Сутками ранее в мире диагностировали более 590 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Лидерами по количеству положительных тестов стали США, Бразилия и Испания.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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