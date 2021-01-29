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Через коронавірус Португалія заборонила поїздки за кордон

П'ятниця, 29 січня 2021, 05:59

Жителі Португалії через коронавірус не можуть залишити країну протягом 15 наступних днів. 

Джерело: Bloomberg 

Деталі: Відповідне рішення прийняв уряд Португалії. За словами міністра внутрішніх справ Едуардо Кабріта, обмеження буде діяти 15 днів. 

"В рамках національної стратегії уряд прийме заходи щодо обмеження поїздок за кордон громадян на 15 днів. Крім виняткових випадків в найближчі 15 днів виїзд повітряним, сухопутним і морським шляхом громадян буде обмежений", – сказав він.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Португаліякоронавірус
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