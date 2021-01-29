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Из-за коронавируса Португалия запретила поездки за границу

Пятница, 29 января 2021, 06:59

Жители Португалии из-за коронавируса не могут покинуть страну в течение 15 последующих дней.

Источник: Bloomberg

Детали: Соответствующее решение приняло правительство Португалии. По словам министра внутренних дел Эдуардо Кабрита, ограничение будет действовать 15 дней.

"В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за границу граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен", – сказал он.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Португалиякоронавирус


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