Из-за коронавируса Португалия запретила поездки за границу
Пятница, 29 января 2021, 06:59
Жители Португалии из-за коронавируса не могут покинуть страну в течение 15 последующих дней.
Источник: Bloomberg
Детали: Соответствующее решение приняло правительство Португалии. По словам министра внутренних дел Эдуардо Кабрита, ограничение будет действовать 15 дней.
"В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за границу граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен", – сказал он.
Напомним:
- Министр здравоохранения Португалии заявила, что власти рассматривают возможность обратиться за помощью к другим странам Европейского Союза на фоне резкого всплеска случаев заболевания COVID-19.
- За последние сутки зарегистрировано еще 303 случая смерти, связанных с коронавирусом, что является новым максимумом с начала пандемии.
Украинская правда