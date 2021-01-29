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Під ворожим вогнем перебували позиції біля Водяного та Катеринівки – ООС

П'ятниця, 29 січня 2021, 07:42

28 січня збройні формування РФ відкривали вогонь біля Водяного та Катеринівки, використовуючи гранатомети різних систем, міномети 120-го калібру, кулемети та стрілецьку зброю. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню".

Деталі: Біля Водяне, що на Приазов’ї, найманці вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Катеринівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень тиші не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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