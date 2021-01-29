Под вражеским огнем находились позиции у Водяного и Катериновки – ООС

28 января вооруженные формирования РФ открывали огонь у Водяного и Катериновки, используя гранатометы различных систем, минометы 120-го калибра, пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня".

Детали: У Водяное, что на Приазовье, наемники вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Катериновки противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений тишины не зафиксировано.