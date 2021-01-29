Пєсков заявив, що питання про "приєднання" Донбасу до РФ не стоїть

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова пропагандистки Маргарити Симоньян про необхідність "приєднати" Донбас до Росії.

Джерело: Gazeta.ru

Пряма мова Пєскова: "Маргарита Симоньян є медіа-менеджером і журналістом. Вона не може бути виразником офіційної позиції РФ. Такого питання на порядку денному не стоїть.

Ви знаєте, що Росія займає досить відповідальну позицію в рамках зусиль сприяння Україні з регулювання її внутрішньоукраїнської кризи. Росія займає послідовну відповідальну позицію щодо захисту інтересів російськомовного населення на Донбасі і продовжить захищати "руських".

Деталі: Пєсков уточнив, що питання про входження Донбасу до складу РФ ні прямо, ні опосередковано у порядку денному не стоїть.

Цьому передувало: 28 січня на форумі "Руський Донбас" в окупованому Донецьку головний редактор одного з провідних пропагандистських телеканалів у Росії "Russia Today" Маргарита Симоньян, заявила, що жителі сходу України "хочуть жити у себе вдома" і "мати можливість бути руськими".

Вона закликала Росію "приєднати" і цей український регіон, як Крим: "Росіє-матінко, забери Донбас додому!".

Нагадаємо: Війна Росії проти України на теренах Донбасу почалася навесні 2014 року, після окупації Криму, і триває вже 7-й рік. На відміну від АРК, території Донецької та Луганської областей РФ не поспішає "включати" у свій склад, але підживлює конфлікт політично, фінансово, зброєю та російськими паспортами для жителів ОРДЛО.

При цьому Росія не визнає свою причетність до бойових дій і називає себе не стороною конфлікту, а посередником в його врегулюванні.