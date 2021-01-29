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Пєсков заявив, що питання про "приєднання" Донбасу до РФ не стоїть

П'ятниця, 29 січня 2021, 10:48
Пєсков заявив, що питання про приєднання Донбасу до РФ не стоїть
Григорій Сисоєв, РІА "Новости"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова пропагандистки Маргарити Симоньян про необхідність "приєднати" Донбас до Росії.

Джерело: Gazeta.ru

Пряма мова Пєскова: "Маргарита Симоньян є медіа-менеджером і журналістом. Вона не може бути виразником офіційної позиції РФ. Такого питання на порядку денному не стоїть.

Ви знаєте, що Росія займає досить відповідальну позицію в рамках зусиль сприяння Україні з регулювання її внутрішньоукраїнської кризи. Росія займає послідовну відповідальну позицію щодо захисту інтересів російськомовного населення на Донбасі і продовжить захищати "руських".

Деталі: Пєсков уточнив, що питання про входження Донбасу до складу РФ ні прямо, ні опосередковано у порядку денному не стоїть.

Цьому передувало: 28 січня на форумі "Руський Донбас" в окупованому Донецьку головний редактор одного з провідних пропагандистських телеканалів у Росії "Russia Today" Маргарита Симоньян, заявила, що жителі сходу України "хочуть жити у себе вдома" і "мати можливість бути руськими".

Вона закликала Росію "приєднати" і цей український регіон, як Крим:  "Росіє-матінко, забери Донбас додому!".

Нагадаємо: Війна Росії проти України на теренах Донбасу почалася навесні 2014 року, після окупації Криму, і триває вже 7-й рік. На відміну від АРК, території Донецької та Луганської областей РФ не поспішає "включати" у свій склад, але підживлює конфлікт політично, фінансово, зброєю та російськими паспортами для жителів ОРДЛО.

При цьому Росія не визнає свою причетність до бойових дій і називає себе не стороною конфлікту, а посередником в його врегулюванні. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяокупаціясепаратизм
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