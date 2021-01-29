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Песков заявил, что вопрос о "присоединении" Донбасса к РФ не стоит

Пятница, 29 января 2021, 11:48
Григорий Сысоев, РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости "присоединить" Донбасс к России.

Источник: Gazeta.ru

Прямая речь Пескова: "Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит. 

Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украину по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских".

Детали: Песков уточнил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.

Этому предшествовало: 28 января на форуме "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России "Russia Today" Маргарита Симоньян, заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими". 

Она призвала Россию "присоединить" и этот украинский регион, как Крым: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!".

Напомним: Война России против Украины на территории Донбасса началась весной 2014 года, после оккупации Крыма, и длится уже 7-й год. В отличие от АРК, территории Донецкой и Луганской областей РФ не спешит "включать" в свой состав, но подпитывает конфликт политически, финансово, оружием и российскими паспортами для жителей ОРДЛО.

При этом Россия не признает свою причастность к боевым действиям и называет себя не стороной конфликта, а посредником в его урегулировании.

Темы: ДонбассРосcияоккупациясепаратизм


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