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На вихід Зеленського до ЗМІ у Маріїнському пішло мінімум 269 тисяч 

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:20
На вихід Зеленського до ЗМІ у Маріїнському пішло мінімум 269 тисяч 
Фото Дмитра Ларіна. УП

На пресконференцію президента Володимира Зеленського у Маріїнському палаці 20 травня 2020 року Державне управління справами витратило щонайменше 269 тисяч гривень. 

Джерело: Dozorro з посиланням на дані з системи Prozorro

Деталі: Загалом на 2020 рік для ДУС закладали 2,4 млрд грн, а скільки витратило управління – невідомо (фінансовий звіт ще не публікували). За даними Prozorro, у 2020 році ДУС провело 360 закупівель,у результаті яких уклали 357 договорів на 97,2 млн грн. У 91% закупівлі пройшли без аукціонів (це приблизно 84% усієї суми).

За підрахунками Dozorro, на пресконференцію Зеленського у Маріїнському палаці, яка відбулася 20 травня 2020 року, ДУС витратило щонайменше 269 тис. грн, зокрема:

  • 46 тис. грн –  електромонтажні послуги
  • 43 тис. грн –  встановлення подіумів 
  • 43,5 тис. грн – послуги з тематичного оформлення місця
  • 45,6 тис. грн – відеоапаратура
  • 48,4 тис. грн – професійне освітлення
  • 42,3 тис. грн – звукова апаратура.
 

Оформленням місця проведення пресконференції займалася ФОП Грицуляк Марина Андріївна.

Згідно з даними НАЗК, у 2019 році ця підприємиця отримала майже 1 млн грн від партії "Слуга народу". Тоді вона також надавала послуги з декоративного оформлення заходів. 

Довідка: Державне управління справами (ДУС) займається забезпеченням потреб інших державних органів: Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну, РНБО тощо. ДУС володіє й опікується санаторіями, лікарнями для держслужбовців та державними резиденціями.

У бюджеті-2021 на ДУС заклали найбільше коштів за останній час: у 2018 році – 2,64 млрд грн, у 2019 році – 2,4 млрд грн, на 2020 рік закладали 2,4 млрд грн (фінансовий звіт ще не публікували), на 2021 рік передбачено 3,1 млрд грн.

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Теми: держзакупівліпрезидентЗеленський
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