14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський сказав журналістам

Команда Володимира Зеленського на п’ятий місяць його правління вирішила нарешті поспілкуватися з журналістами.

Підхід для цього був обраний нестандартний – президент цілий робочий день провів на модному київському фудкорті, де практично без перерв на їжу, групами приймав представників ЗМІ за столом.

"Українська правда" зібрала головні тези Зеленського на ринку їжі.





Про переговори з Росією

Ви хочете, щоб це була гра в покер і вони знають мої карти? Ми сидимо за одним столом, у мене повинна бути якась стратегія? Чи ви хочете, щоб всі знали, де у нас війська , коли ми йдемо, де ми відводимо? Мені потрібні переваги, а повністю розказати всі наші плани –це програш".

, коли ми йдемо, де ми відводимо? Мені потрібні переваги, а повністю розказати всі наші плани –це програш". Я не готовий опубліковувати свої розмови з Путіним. Я навіть не опублікував свої розмови з паном Трампом. Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу

Я не граюся в ніякі ігри, які пов’язані з життям людей. Я не буду нічого опубліковувати, бо я знаю, що це нашкодить продовженню процесу повернення людей і припинення війни



всі фото: Ельдар сарахман

Про протести на Майдані

З приводу Майдану – я цього не боюся. У будь-який момент, якщо суспільство не захоче, щоб я не був президентом, кровопролиття не буде .

. Я згоден, що комунікація (з ветеранами – УП) слабка. Я знаю, що "підігрівають" багатьох людей, які справедливо не розуміли і про Штайнмаєра, і про таке інше. Не розуміли, не знали – але їх "підігрівають", і ми знаємо, хто "підігріває", підбурює людей і своїми ЗМІ,і своїми діями

Про Порошенка

Помилка Порошенка в одному – йому здається, що він може бути лідером іншого майдану. І він готовий. Ви ж бачили заяву і самого Штайнмаєра, і німецької сторони, і французької, і багатьох європейських ЗМІ – вони в шоці, тому що його риторика міняється, як і змінився статус

І він готовий. Ви ж бачили заяву і самого Штайнмаєра, і німецької сторони, і французької, і багатьох європейських ЗМІ – вони в шоці, тому що його риторика міняється, як і змінився статус Порошенко забуває, що він уже не президент. Навіть не те що він забуває, я боюсь, що він у це не вірить. На фізичному рівні є проблеми

Про посадки корупціонерів

Я думав, ми будемо всіх корупціонерів саджати. При цьому коли перші наручники наділи.. всі сказали "ай яй яй" , президент не має права впливати на правоохоронні органи.

, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я регулярно збираю наради з правоохоронцями і "не впливаючи" запитую про результати розслідувань.

Про "тиск" Трампа

Цей дзвінок впливав на одне: я розумів, що нам треба добитися зустрічі, що я хочу йому показати нашу команду. Я хотів його затягнути в Україну .

. З історією з "Бурізмою" цей дзвінок ніяк не пов’язаний.

Я не хочу втручатися ніяким чином у вибори в США. І я не буду це робити. Обирайте свого президента самі.

США і зараз не впливає, і можна не буде в майбутньому впливати на вибори у незалежній Україні

Ми повинні укріплювати відносини зі США. У нас була зустріч з ключовими людьми США, з президентом Сполучених Штатів. Ми чекаємо офіційного візиту до Сполучених Штатів

Наскільки я пам'ятаю, я сказав: це нова, молода команда, у нас буде новий генеральний прокурор, відкрита, чесна людина, на 100%. Це моя людина, я сказав. Я мав на увазі, що це людина для моєї команди, не зі старої Генпрокуратури. Це нова людина, і це на 100% чесна людина

Про завершення війни та формулу "Штайнмайєра"

Я думаю, що є шанс, що і російська сторона втомлена від цього процесу. Я думаю, що всі розуміють, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть свою незалежність . Якщо спочатку в когось там були такі думки, то зараз всі це впевнено розуміють

. Якщо спочатку в когось там були такі думки, то зараз всі це впевнено розуміють Я не хочу нікого ображати, але так, як ми хочемо закінчити війну, я думаю, що у бувшій владі такого бажання, як у нас, такого потужного тиснення на це, я думаю, що все ж таки не було.

як у нас, такого потужного тиснення на це, я думаю, що все ж таки не було. Не всі люди розуміють і про Штайнмаєра, і про таке інше. Тепер їх "підігрівають", і ми знаємо, хто "підігріває".

Говорити з ветеранами, які є вже в Золотому, треба. Якщо там є ветерани, я поважаю їх, але якщо вони приїхали озброєні – це неправильно . Вони не військові зараз, але сидять там, вже зняли дім

. Вони не військові зараз, але сидять там, вже зняли дім Я б дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений, я б не хотів, щоб у нас було Придністров'я чи Абхазія. Я не можу вам на 100% гарантувати, що це не станеться, тому що зараз так і є. Зараз там Придністров'я.

Зараз обговорювати закон про особливий статус немає сенсу. Немає поки що цього закону. Є "червоні лінії", про які ми можемо говорити. Вони ніяк не відрізняються від "червоних ліній" в цілому "нормандського формату" і "нормандського процесу"

Дату Нормандського формату, я думаю, ми отримаємо наступного тижня. Я думаю, що дата буде у цьому році, у листопаді

Про розведення військ

Силою і дурак може. Це ж неправильний підхід. Із ветеранами треба розмовляти, пояснювати свою позицію – свою позицію як президента, громадянську позицію., позицію як людини.

Про Данилюка

У мене є принципи, є 100-відсоткове прозоре розуміння, чому він пішов. Заяву він написав і багато разів ми про це говорили, що він може написати цю заяву. Тобто це не перший раз.

Напевно, він очікував, що я не підпишу його заяви, але я йому сказав чесно, що всередині команди є непорозуміння. Мене дістала гра , що ви пишете заяви, а потім я їх не підписую, бо хочу, щоб ми працювали разом…

, що ви пишете заяви, а потім я їх не підписую, бо хочу, щоб ми працювали разом… Саша хотів бути прем’єр-міністром України , а я йому сказав чесно: Сань, ти дійсно нормальна професійна людина, але я обрав іншу кандидатуру"

, а я йому сказав чесно: Сань, ти дійсно нормальна професійна людина, але я обрав іншу кандидатуру" Складні відносини з Богданом це теж вплинуло на те, що він звільнився.

Про Приватбанк та Коломойського

На зустрічі з партнерами я питаю: " Ви хочете, щоб я впливав на Приватбанк ?". Вони кажуть: "Ні, ви, як президент, краще не впливайте. Ви якось так не впливайте, але і впливайте "

?". Вони кажуть: "Ні, ви, як президент, краще не впливайте. Ви якось " Подивимось на результат (розгляду судової справи щодо Приватбанку –УП). Якщо результат буде такий, що мені треба буде захищати нашу країну –я захищатиму нашу країну

Коломойський знає мою позицію з приводу "ПриватБанку ", вона державна позиція, що я буду захищати Україну, захищати державу, він знає.

позиція, що я буду захищати Україну, захищати державу, він знає. Який тиск олігархів? Я не домовляюсь з олігархами, я не працюю з олігархами

Олігархи стали дуже багатими в нашій країні, тому тепер вони повинні попрацювати на нашу країну

Про "Слуги народу"

У нас не жорстко, тому що в нас демократія, тому що люди їх обирали. Так, вони перемогли завдяки мені , завдяки підтримці суспільства мого прізвища і завдяки тому, що багато з них щось значать – а багато з них професіонали – щось значать у своїх регіонах чи містах

, завдяки підтримці суспільства мого прізвища і завдяки тому, що багато з них щось значать – а багато з них професіонали – щось значать у своїх регіонах чи містах Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє відношення: якщо вони почнуть їсти один одного, я через рік їх розпущу. Це факт.

Це факт. Жорстка вертикаль – це т римати кримінальні справи на будь-яких людей, якими ти керуєш. Це папочки. Це як робила вся (попередня – ред.) влада. Або зміна устрою.

Це як робила вся (попередня – ред.) влада. Або зміна устрою. У мене немає повноважень – чесно. У мене є авторитет – і я можу сказати тому чи іншому міністру ай-яй-яй, що ти робиш . Але ж я не можу (щодо) кожного його зама казати: "Ні, цього не бери, бери цього"

. Але ж я не можу (щодо) кожного його зама казати: "Ні, цього не бери, бери цього" "Слуги народу" бояться будь-яких законопроектів, які пов’язані саме з депутатами.

Є досвідчені парламентарі в інших партіях, які щодня займаються тільки одним – впливом : емоційним, грошовим та будь-яким іншим…Вони хочуть розколоти партію "Слуга народу"

: емоційним, грошовим та будь-яким іншим…Вони хочуть розколоти партію "Слуга народу" Вони там обмінялися телефонами. Відправляють СМС: "Завтра вашу тьощу посадят, якщо ви зараз проголосуєте". Тобто вони користуються недосвідченістю деяких депутатів партії "Слуга народу" і це інформаційна політика всередині Верховної Ради.

Про звільнення Кличка

По-перше, кого я бачу на мера – це моє особисте бачення. По-друге, чому я його (Кличка, –ред.) не звільнив – просто ще не звільнив

Думаю (про звільнення –ред). Думаю про це, але чесно кажучи, мене тут більше цікавить… і закон про столицю голосують наші депутати. Я гадаю, що ці функції повинні бути розділені. Ми спілкувались до речі з мером. Наскільки я знаю, він проти розділення цих функцій. Тобто я не бачу конфлікту в цьому питанні.

Про Мендель

Я, звичайно, пана Андрушка бачив багато разів. Мені здається, поводиться він не зовсім коректно. По-перше, так, в принципі, чоловік не має поводитися щодо жінки, чи до дівчини .

. Він здоровий мужик , чесно, якби я не був президентом, я б йому, звичайно, відповів по-іншому ... Він здоровий хлопець, він нападає ... він пригає.

, чесно, якби я не був президентом, я б йому, звичайно, відповів по-іншому ... Він здоровий хлопець, він нападає ... він пригає. Згідно з журналістської етики, згідно з іншими людськими відносинами, він не може мікрофоном бити мене по обличчю ... Я вважаю, що він дуже часто вів себе не етично.

... Я вважаю, що він дуже часто вів себе не етично. Юля, звичайно ж, як прес-секретар не мала права так реагувати, але емоційно, знаєте, ну, як "виснаження", є таке прекрасне слово: емоційне виснаження. Вона теж людина, і вона не зло, вона прес-секретар. І вона з вашої журналістської землі вийшла ...

Ще раз так буде і ми розійдемось, але зараз я її захищаю… Ну, ми ж всі люди, ми помиляємось… І я жива людина, з помилками і з будь-чим і вона така ж сама. Тому дєвочку, в цьому випадку, буду захищати

Про продаж землі

Певний час ми маємо продавати землю лише українцям . Лише.

. Лише. Ситуація із земельним законом складна... Зараз я кажу, що ні у якому разі не можна нести цей закон до Верховної Ради

Ми повинні зробити закон, де українець може вільно розпоряджатися своєю землею. Українець, громадянин України. Він має бути власником. Він повинен мати пільги

Про видачу Цемаха

Вони (міжнародні слідчі – ред) знають, вони розуміють, чому у мене було таке рішення. Я їх попередив і дав всі можливості, які ми могли як влада їм надати для будь-яких слідчих дій.

Вони знають мої пріоритети – це громадяни України. Вони знають і наше відношення до цієї трагедії, як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи їх підтримують – ми дійсно багато з ними працюємо з приводу MH17. Всі розуміють, що я був правий

Про резиденцію президента

Я живу в квартирі. Резиденцію продавати ми не будемо, вона залишиться. Я там не буваю.

Жити на Банковій? Щоб я з глузду з’їхав?

Я не можу в Маріїнському (палаці –ред.) жити, ви розумієте. А пан Макрон живе саме в такій ситуації (Єлисейський палац – резиденція французького президента). Охорона вішається, тому що я живу в квартирі. Знаєте чому? Я не можу переїхати до жодної резиденції, тому що, наше суспільство почне мене через це… Ну ви розумієте...

Про Бандеру

Я впевнений, що пан Бандера був би в шоці, чи пан Шевченко Тарас Григорович, були би в шоці , яка кількість вулиць (названа їхніми іменами, – ред.).

, яка кількість вулиць (названа їхніми іменами, – ред.). Реально, у нас дуже багато героїв України. Мені здається, що кожну вулицю треба називати різними героями.

Про звільнення Богдана

Та він сам звільниться, якщо він порушує закон...Нам треба визначитись, за яким принципом ми звільняємо людей. Чи досвід, чи щось він робить, коли у нього є вільний час.

Я розумію, для мого іміджу це не дуже гарно. Але я хочу вам сказати, що він у нашій команді і не був на роботі. Я навіть не знаю людей, з якими вони там (у Сен-Тропе – ред.) ходили. Мені здається це дуже странно, що президент каже "слухай, як ти там відпочиваєш?". Це його імідж.

Йому дуже складно. Тому що на нього йде вплив починаючи з пана Коломойського, що він з ним, що він вирішує його якісь проблеми.Доказів ніяких немає, не було, але пан Богдан був повністю обруднений цим питанням. Хоча був адвокат.

Це його бувше життя. Зараз він працює на державу.

Про ставлення до ЗМІ

Я знаю відношення кожного з вас до моєї команди і до мене особисто . Я знаю риторику…

. Я знаю риторику… Я знаю, де показуються наші фотографії, коли ми там посміхалися і раділи, коли повернулись наші полонені. А на яких сайтах показується отака моя рожа (скривився)… зустрічав наших полонених: шось мене звело, мабуть продуло

(скривився)… зустрічав наших полонених: шось мене звело, мабуть продуло На це я витрачаю десь 2 часа вночі після роботи. Я дуже погано сплю… десь з четвертої до пів шостої. І все. Вночі

Про вбивство Павла Шеремета