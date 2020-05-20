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Рамки, термометрія і маски: у Маріїнському парку готуються до пресконференції Зеленського

Середа, 20 травня 2020, 09:53

У Маріїнському парку готуються до пресконференції президента Володимира Зеленського – там установили паркани і рамки металошукачів, чергує поліція, а журналістам на вході міряють температуру і роздають маски з рукавичками.

Джерело: журналісти "Української правди" з місця події 

Деталі: На галявині перед Маріїнським палацом встановили сцену і стільці для журналістів, там також змонтували великі білі літери "Зе" зі знаком оклику. 

 
Фото Яна Доброносова 

На вході стоять рамки металошукачів, а саму територію від самого ранку перевіряли кінологи. 

Для президента на невеликому сірому п’єдесталі поставили стілець і невеликий столик. За спиною Зеленського – прапор України та штандарт президента, а також літери "Зе!". 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Стільці для журналістів розставили на відстані один від одного.

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Також на території поблизу Маріїнського палацу облаштували фудкорт. 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Сам Маріїнський парк частково перекритий, далі фонтану людей не пускають. 

 
Фото Романа Кравця, УП 

Поруч з фонтаном активісти зі спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" розгорнули великий банер зі словами "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк". 

 
Фото Романа Кравця, УП 

У кожного, хто заходить на територію парку поліція перевіряє документи. 

 
Фото Романа Кравця, УП 

Пресконференція президента запланована на 10:30. 

Що було раніше: Низці ЗМІ відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського, пояснивши це карантином. Але, наприклад, головний редактор "Шарій.нет" Ольга Шарій заявила, що отримала акредитацію на цей захід.

Читайте також: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський сказав журналістам

Передісторія: 

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийЗМІ


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