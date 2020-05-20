Рамки, термометрія і маски: у Маріїнському парку готуються до пресконференції Зеленського
У Маріїнському парку готуються до пресконференції президента Володимира Зеленського – там установили паркани і рамки металошукачів, чергує поліція, а журналістам на вході міряють температуру і роздають маски з рукавичками.
Джерело: журналісти "Української правди" з місця події
Деталі: На галявині перед Маріїнським палацом встановили сцену і стільці для журналістів, там також змонтували великі білі літери "Зе" зі знаком оклику.
На вході стоять рамки металошукачів, а саму територію від самого ранку перевіряли кінологи.
Пресконференція ЗЕ pic.twitter.com/nDxrFfEBVD— Roman Kravets (@RomanKravets) May 20, 2020
Для президента на невеликому сірому п’єдесталі поставили стілець і невеликий столик. За спиною Зеленського – прапор України та штандарт президента, а також літери "Зе!".
Стільці для журналістів розставили на відстані один від одного.
Також на території поблизу Маріїнського палацу облаштували фудкорт.
Сам Маріїнський парк частково перекритий, далі фонтану людей не пускають.
Поруч з фонтаном активісти зі спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" розгорнули великий банер зі словами "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк".
У кожного, хто заходить на територію парку поліція перевіряє документи.
Пресконференція президента запланована на 10:30.
Що було раніше: Низці ЗМІ відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського, пояснивши це карантином. Але, наприклад, головний редактор "Шарій.нет" Ольга Шарій заявила, що отримала акредитацію на цей захід.
Читайте також: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський сказав журналістам
Передісторія:
- 21 квітня 2019 року в Україні відбувся 2 тур виборів президента, на яких переміг Володимир Зеленський.
- 31 серпня телеканал "1+1" показав записане інтерв'ю з Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав пресконференцію на столичному фудкорті.