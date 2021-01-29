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ВАКС арештував вилучені в нардепа Дубневича сотні тисяч євро і доларів

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:55
ВАКС арештував вилучені в нардепа Дубневича сотні тисяч євро і доларів

Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн гривень Укрзалізниці.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниця", тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України".

Деталі: Мова йде про понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро, які в Дубневича вилучили під час обшуків.

Кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

У САП зазначають, що ухвала суду може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Передісторія:

  • Слідство вважає Ярослава Дубневича організатором корупційної схеми із заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці. Він разом зі спільниками вивчив та проаналізував ринок стрілочних переводів і організував постачання деталей за завищеними цінами.
  • Використовуючи свій статус нардепа та голови транспортного комітету, Дубневич "надавав учасникам схеми незаконні вказівки". На цій схемі заробили фірми, контрольовані депутатом та його спільниками.
  • Наприкінці жовтня 2019 року Верховна Рада дозволила притягнути Дубневича до кримінальної відповідальності. Він став першим обранцем 9 скликання, якого позбавили недоторканності.

Українська правда

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Теми: сударешт
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