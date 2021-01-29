Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн гривень Укрзалізниці.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниця", тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України".

Деталі: Мова йде про понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро, які в Дубневича вилучили під час обшуків.

Кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

У САП зазначають, що ухвала суду може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

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