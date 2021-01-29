Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно: "Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныца", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины".

Детали: Речь идет о более 100 тысячах долларов и более 100 тысячах евро, которые у Дубневича изъяли во время обысков.

Средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

В САП отмечают, что решение суда может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

Предыстория: