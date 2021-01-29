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ВАКС арестовал изъятые у нардепа Дубневича сотни тысяч евро и долларов

Пятница, 29 января 2021, 13:55
ВАКС арестовал изъятые у нардепа Дубневича сотни тысяч евро и долларов

Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно: "Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныца", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины".

Детали: Речь идет о более 100 тысячах долларов и более 100 тысячах евро, которые у Дубневича изъяли во время обысков.

Средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

В САП отмечают, что решение суда может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

Предыстория:

  • Следствие считает Ярослава Дубневича организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци. Он вместе с сообщниками изучил и проанализировал рынок стрелочных переводов и организовал поставки деталей по завышенным ценам.
  • Используя свой статус нардепа и председателя транспортного комитета, Дубневич "давал участникам схемы незаконные указания". На этой схеме заработали фирмы, контролируемые депутатом и его сообщниками.
  • В конце октября 2019 года Верховная Рада разрешила привлечь Дубневича к уголовной ответственности. Он стал первым избранником 9 созыва, которого лишили неприкосновенности.

Украинская правда
Темы: сударест
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