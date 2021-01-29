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На Донбасі поранили двох захисників

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:19
На Донбасі поранили двох захисників
Фото з Facebook ООС

Окупанти застосували безпілотний літальний апарат біля Водяного на Донбасі, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення.

Джерело: пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook  

Дослівно: "Опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення".

Деталі: Захисників доставили до лікарні. Наразі стан їхнього здоров’я задовільний.

В штабі наголосили, що збройні формування Росії та її найманців "цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватися мирних домовленостей".

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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