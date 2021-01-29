Оккупанты применили беспилотный летательный аппарат возле Водяного на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "В полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения".

Детали: Защитников доставили в больницу. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

В штабе отметили, что вооруженные формирования России и ее наемников "целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не желают придерживаться мирных договоренностей".

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.