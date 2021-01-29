У росіян почала падати довіра до Путіна

Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна за тиждень з 17 по 24 січня опустився з 55% до 53%.

Джерело: Meduza із посиланням на результати опитування Фонду "Громадська думка"

Деталі: Зазначається, що це мінімальний рівень довіри з січня 2020го року - протягом року він тримався на рівні 55-60%.

Саме ппитування провели 22-24 січня серед 3000 респондентів, в 207 населених пунктах 73 регіонів Росії.

Учасників опитування запитували "Ви швидше довіряєте або скоріше не довіряєте В. Путіну?"

Також з 33% до 35% зросла кількість респондентів, які повідомили, що вони "скоріше не довіряють" Путіну - це максимум за десять місяців.

Ще 12% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Що цьому передувало: