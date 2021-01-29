У росіян почала падати довіра до Путіна
П'ятниця, 29 січня 2021, 14:41
Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна за тиждень з 17 по 24 січня опустився з 55% до 53%.
Джерело: Meduza із посиланням на результати опитування Фонду "Громадська думка"
Деталі: Зазначається, що це мінімальний рівень довіри з січня 2020го року - протягом року він тримався на рівні 55-60%.
Саме ппитування провели 22-24 січня серед 3000 респондентів, в 207 населених пунктах 73 регіонів Росії.
Учасників опитування запитували "Ви швидше довіряєте або скоріше не довіряєте В. Путіну?"
Також з 33% до 35% зросла кількість респондентів, які повідомили, що вони "скоріше не довіряють" Путіну - це максимум за десять місяців.
Ще 12% опитаних не змогли відповісти на це питання.
Що цьому передувало:
- 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путінапід Геленджиком і про його жінок.
- Після цього по всій Росії пройшли багатотисячні акції протесту "Свободу Навальному!", які завершилися рекордними затриманнями і кримінальними справами.