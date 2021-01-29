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У россиян начало падать доверие к Путину

Пятница, 29 января 2021, 14:41
У россиян начало падать доверие к Путину

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину за неделю с 17 по 24 января опустился с 55% до 53%.

Источник: Meduza со ссылкой на результаты опроса Фонда "Общественное мнение"

Детали: Отмечается, что это минимальный уровень доверия с января 2020 года - в течение года он держался на уровне 55-60%.

Опрос провели 22-24 января среди 3000 респондентов, в 207 населенных пунктах 73 регионов России.

Участников опроса спрашивали "Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?"

Также с 33% до 35% выросло количество респондентов, которые сообщили, что они "скорее не доверяют" Путину - это максимум за десять месяцев.

Еще 12% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Что этому предшествовало:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджике.
  • После этого по всей России прошли многотысячные акции протеста "Свободу Навальному!", которые завершились рекордным задержаниями и уголовными делами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcия
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