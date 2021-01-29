"Голос" позивається до НАЗК. Суд відкрив справу

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: сайт ОАСК

Деталі: "Голос" просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року, який зупинив держфінансування статутної діяльності "Голосу".

Зазначається, що серед інших вимог позову – визнати протиправними дії НАЗК щодо складання Висновку про результати аналізу Звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру "Голосу".

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

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