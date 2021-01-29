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"Голос" позивається до НАЗК. Суд відкрив справу

П'ятниця, 29 січня 2021, 17:14

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: сайт ОАСК

Деталі: "Голос" просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року, який  зупинив держфінансування  статутної діяльності "Голосу".

Зазначається, що серед інших вимог позову – визнати протиправними дії НАЗК щодо складання Висновку про результати аналізу Звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру "Голосу".

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Передісторія:

  • У січні НАЗК призупинило державне фінансування для "Голосу".

  • У НАЗК є дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.

  • НАЗК проаналізувало фінзвіт "Голосу" за II квартал 2020 року і виявило невідповідності в даних про виконавців послуг, яким партія заплатила 1,3 млн грн, а щодо оренди приміщень для Київської міської та Одеської й Хмельницької обласних організацій партії вказує, що ті як юрособи мали б заплатити ПДВ.
  • У НАЗК також вважають, що мають повідомити податківцям та правоохоронцям про можливі порушення з боку "Голосу".
  • Партія розцінює це як політичний тиск.

Українська правда
Теми: ГолосНАЗКОАСК


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