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"Голос" судится с НАПК. Суд открыл дело

Пятница, 29 января 2021, 17:14

Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: сайт ОАСК

Детали: "Голос" просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, который остановил госфинансирование уставной деятельности "Голоса".

Отмечается, что среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению Заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера "Голоса".

ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Предистория:

  • В январе НАПК приостановило государственное финансирование для "Голоса".
  • У НАПК есть две претензии к партии: по оформлению сделок и актов выполненных работ у подрядчиков и уплаты "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
  • НАПК проанализировало финотчет "Голоса" за II квартал 2020 года и обнаружило несоответствия в данных об исполнителях услуг, которым партия заплатила 1,3 млн грн, а по аренде помещений для Киевского городского и Одесской и Хмельницкой областных организаций партии указывает, что те как юрлица должны бы заплатить НДС.
  • В НАПК также считают, что должны сообщить налоговикам и правоохранителям о возможных нарушениях со стороны "Голоса".
  • Партия расценивает это как политическое давление.

Украинская правда
Темы: ГолосНАПКОАСК


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