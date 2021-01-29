"Голос" судится с НАПК. Суд открыл дело
Пятница, 29 января 2021, 17:14
Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.
Источник: сайт ОАСК
Детали: "Голос" просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, который остановил госфинансирование уставной деятельности "Голоса".
Отмечается, что среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению Заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера "Голоса".
ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
Предистория:
- В январе НАПК приостановило государственное финансирование для "Голоса".
- У НАПК есть две претензии к партии: по оформлению сделок и актов выполненных работ у подрядчиков и уплаты "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
- НАПК проанализировало финотчет "Голоса" за II квартал 2020 года и обнаружило несоответствия в данных об исполнителях услуг, которым партия заплатила 1,3 млн грн, а по аренде помещений для Киевского городского и Одесской и Хмельницкой областных организаций партии указывает, что те как юрлица должны бы заплатить НДС.
- В НАПК также считают, что должны сообщить налоговикам и правоохранителям о возможных нарушениях со стороны "Голоса".
- Партия расценивает это как политическое давление.
Украинская правда