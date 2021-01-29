"Голос" судится с НАПК. Суд открыл дело

Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: сайт ОАСК

Детали: "Голос" просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, который остановил госфинансирование уставной деятельности "Голоса".

Отмечается, что среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению Заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера "Голоса".

ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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