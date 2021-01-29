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В Кабмине показали календарный план вакцинации украинцев

Пятница, 29 января 2021, 19:14

Во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный санитарный врач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году, который предусматривает дополнительную закупку около 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Источник: сообщение Кабинета министров

Детали: В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинація людей должна начаться в феврале, согласно утвержденному Национальному плану, который определяет 5 этапов вакцинации.

В календарном плане же должно быть отражено, в частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить вакцину от коронавируса.

По словам Ляшко, оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемых инфекциям в Минздраве определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.

Согласно обнародованному плану, в течение февраля-апреля будет использовано 367 тысчя бесплатных вакцин для медиков стационаров и участников ООС.

Следующими в списке вакцинированных идут люди ворастом 80+ и работники первичной медицинской помощи. Далее остальные.

 

Предыстория: Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКабинет министровкоронавирус


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