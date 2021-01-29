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Президент надав ДБР державну охорону

П'ятниця, 29 січня 2021, 20:01
Президент надав ДБР державну охорону

Президент Володимир Зеленський підписав указ про державну охорону Державного бюро розслідувань.

Джерело: указ №40/2021

Дослівно: "Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" постановляю:

  1. Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Державного бюро розслідувань та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві.
  2. Управлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони будинку Державного бюро розслідувань та прилеглих до нього територій".

Деталі: Указ набуває чинності з 29 січня.

Нагадаємо: Журналісти повідомляли, що у перший рік президентства Зеленського на той час керівник Офіса президента Андрій Богдан отримав охоронців з Управління державної охорони, хоча посада голови ОП не входить до переліку чиновників, для яких держохорона передбачена законом.

Українська правда
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