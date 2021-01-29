Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент надав ДБР державну охорону

П'ятниця, 29 січня 2021, 21:01

Президент Володимир Зеленський підписав указ про державну охорону Державного бюро розслідувань.

Джерело: указ №40/2021

Дослівно: "Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" постановляю:

  1. Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Державного бюро розслідувань та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві.
  2. Управлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони будинку Державного бюро розслідувань та прилеглих до нього територій".

Деталі: Указ набуває чинності з 29 січня.

Нагадаємо: Журналісти повідомляли, що у перший рік президентства Зеленського на той час керівник Офіса президента Андрій Богдан отримав охоронців з Управління державної охорони, хоча посада голови ОП не входить до переліку чиновників, для яких держохорона передбачена законом.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 січня: реакція Зеленського на референдум Тимошенко, записи розмов Нескоромного

фотоЗеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА

В Кабміні показали календарний план вакцинації українців

ОновленоКум Табачника виграв вибори ректора національного університету, але на заваді закон

Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці

Ляшко озвучив дату, коли в Україні можуть почати щеплення від COVID-19

Усі новини...
Останні новини
21:53
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
21:31
Новини 29 січня: реакція Зеленського на референдум Тимошенко, записи розмов Нескоромного
21:17
НБУ цього тижня не здійснював інтервенцій на міжбанку
21:01
Президент надав ДБР державну охорону
20:32
АМКУ дозволив компанії Новинського купити частку у Харківобленерго
20:15
фотоЗеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА
20:03
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
19:59
Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин
19:44
Разумков підписав постанову щодо стабілізації ситуації з тарифами
19:38
У Празі закрили польовий госпіталь для хворих на коронавірус через брак персоналу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!