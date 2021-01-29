Президент предоставил ГБР государственную охрану
Пятница, 29 января 2021, 21:01
Президент Владимир Зеленский подписал указ о государственной охране Государственного бюро расследований.
Источник: указ №40/2021
Дословно: "Согласно статье 9 закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю:
- Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в Киеве.
- Управлению государственной охраны Украины обеспечить осуществление государственной охраны здания Государственного бюро расследований и прилегающих к нему территорий".
Детали: Указ вступает в силу с 29 января.
Напомним: Журналисты сообщали, что в первый год президентства Зеленского на то время глава Офиса президента Андрей Богдан получил охранников из Управления государственной охраны, хотя должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников с госохраной.
Украинская правда