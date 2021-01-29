Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже 200 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду

П'ятниця, 29 січня 2021, 22:25
Майже 200 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду

ДСНС з посиланням на Укренерго повідомляє, що в Україні станом на вечір внаслідок негоди залишаються знеструмленими 182 населені пункти у 4 областях.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Наразі знеструмлені 182 населених пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 100,  Миколаївська – 78, Кіровоградська – 3 та Дніпропетровська – 1.

Через негоду також обмежений рух на трасах в Одеській, Миколаївській та Київській областях.

До розчищування доріг залучено майже 2 тисячі людей та понад 1,5 тисячі одиниць техніки.

Нагадаємо: 29 січня на Одещині у снігову пастку потрапили майже сто вантажівок.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: