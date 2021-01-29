Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Майже 200 населених пунктів знеструмлені через негоду в Україні

П'ятниця, 29 січня 2021, 23:25

ДСНС з посиланням на Укренерго повідомляє, що в Україні станом на вечір внаслідок негоди залишаються знеструмленими 182 населені пункти у 4 областях.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Наразі знеструмлені 182 населених пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 100,  Миколаївська – 78, Кіровоградська – 3 та Дніпропетровська – 1.

Через негоду також обмежений рух на трасах в Одеській, Миколаївській та Київській областях.

До розчищування доріг залучено майже 2 тисячі людей та понад 1,5 тисячі одиниць техніки.

Нагадаємо: 29 січня на Одещині у снігову пастку потрапили майже сто вантажівок.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

Расюк запевняє, що замовником вбивства "правої руки" Баканова був Нескоромний – джерело

Новини 29 січня: реакція Зеленського на референдум Тимошенко, записи розмов Нескоромного

фотоЗеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА

В Кабміні показали календарний план вакцинації українців

ОновленоКум Табачника виграв вибори ректора національного університету, але на заваді закон

Усі новини...
погода
На Одещині у снігову пастку потрапили майже сто вантажівок – Укравтодор
Синоптики оголосили штормове попередження
Синоптик: Лютий розпочнеться візитом циклону з Італії-Балкан
Останні новини
02:41
100 мільйонів людей заражені COVID-19 – ВООЗ
02:17
У Польщі третій день тривають протести проти заборони абортів 
01:11
Ілон Маск спровокував коливання курсу біткоїна
00:21
Пандемія COVID-19: Франція закриває кордони для подорожей поза ЄС
23:55
СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради
23:25
Майже 200 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду
22:47
Расюк запевняє, що замовником вбивства "правої руки" Баканова був Нескоромний – джерело
22:24
Австрієць заповів 2 млн євро селу у Франції, де сховали його родину від нацистів
22:08
Новини економіки: наступний транш від Євросоюзу, дефіцит держбюджету
21:53
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!