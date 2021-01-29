ДСНС з посиланням на Укренерго повідомляє, що в Україні станом на вечір внаслідок негоди залишаються знеструмленими 182 населені пункти у 4 областях.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Наразі знеструмлені 182 населених пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 100, Миколаївська – 78, Кіровоградська – 3 та Дніпропетровська – 1.

Через негоду також обмежений рух на трасах в Одеській, Миколаївській та Київській областях.

До розчищування доріг залучено майже 2 тисячі людей та понад 1,5 тисячі одиниць техніки.

Нагадаємо: 29 січня на Одещині у снігову пастку потрапили майже сто вантажівок.