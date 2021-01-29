На Одещині у снігову пастку потрапили майже сто вантажівок – Укравтодор

На трасі М-05 в Одеській області на декількох ділянках застрягли через сніг близько сотні вантажівок.

Джерело: Державне агентство автомобільних доріг України у Facebook

Дослівно: "Одна з найбільших транспортних артерій регіону залишається закритою. Попри безперервну роботу снігоприбиральної техніки, на автошляху Київ – Одеса досі є проблемні ділянки.

Критичних точок на трасі М-05 зараз є три. На них у снігову пастку потрапили близько сотні вантажівок. Аби снігоприбиральна техніка змогла розчистити покриття, спершу потрібно відбуксирувати фури. Цим займається ДСНС та дорожні служби. Лише після звільнення проїжджої частини від великогабаритних транспортних засобів техніка шляховиків може рухатися".

Деталі: Зазначається, що більшість вантажівок на трасі Київ – Одеса стоять на майданчиках відстою, на узбіччях чи біля АЗС. Тому вони жодним чином не заважають роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо: Через снігопад з 00:00 28 січня заборонили в’їзд до столиці великогабаритного транспорту.