Почти 200 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды

ДСНС со ссылкой на Укрэнерго сообщает, что в Украине по состоянию на вечер из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта в 4 областях.

Источник: пресс-служба ДСНС

Детали: Сейчас обесточены 182 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 100, Николаевская - 78, Кировоградская - 3 и Днепропетровска - 1.

Из-за непогоды также ограничено движение на трассах в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

К расчистке дорог привлечено почти 2 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.

Напомним 29 января на Одесщине в снежную ловушку попали около ста грузовиков.