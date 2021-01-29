Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 200 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды

Пятница, 29 января 2021, 22:25
Почти 200 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды

ДСНС со ссылкой на Укрэнерго сообщает, что в Украине по состоянию на вечер из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта в 4 областях.

Источник: пресс-служба ДСНС

Детали: Сейчас обесточены 182 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 100, Николаевская - 78, Кировоградская - 3 и Днепропетровска - 1.

Из-за непогоды также ограничено движение на трассах в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

К расчистке дорог привлечено почти 2 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.

Напомним 29 января на Одесщине в снежную ловушку попали около ста грузовиков.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: