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ООС: окупанти п’ять разів порушили перемир'я, двоє українських воїнів отримали поранення 

Субота, 30 січня 2021, 06:32
ООС: окупанти п’ять разів порушили перемир'я, двоє українських воїнів отримали поранення 

Минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі п’ять разів порушили домовленості щодо режиму припинення вогню. Двоє українських воїнів отримали осколкові поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу. 

Поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООС
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