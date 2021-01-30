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ООС: оккупанты пять раз нарушили перемирие, двое украинских воинов получили ранения

Суббота, 30 января 2021, 06:32
ООС: оккупанты пять раз нарушили перемирие, двое украинских воинов получили ранения

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили договоренности о режиме прекращения огня. Двое украинских воинов получили осколочные ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Вблизи опытно вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООС
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