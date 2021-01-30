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У Києві за добу 341 випадок COVID і більше 2 тисяч одужань

Субота, 30 січня 2021, 12:55

За добу 29 січня у Києві виявили 341 випадок коронавірусу, померло 14 хворих, одужало 2 129 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 193 жінки віком від 19 до 89 років, 131 чоловік віком від 22 до 89 років, 9 дівчаток віком 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років.

Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 50 пацієнтів.

 

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому — 64 та в Подільському районі – 42 випадки.

Всього з початку епідемії у Києві виявили 128 174 випадків коронавірусу, померло 2349 киян, одужало – 67 851.

Що передувало: За минулу добу, 29 січня, в Україні підтвердили 4 685 нових випадків COVID-19, 149 хворих померли, госпіталізовано 1 906 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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