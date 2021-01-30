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В Киеве за сутки 341 случай COVID и более 2 тысяч выздоровлений

Суббота, 30 января 2021, 11:55
В Киеве за сутки 341 случай COVID и более 2 тысяч выздоровлений

За сутки 29 января в Киеве обнаружили 341 случай коронавируса, умерло 14 больных, выздоровели 2129 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 193 женщины в возрасте от 19 до 89 лет, 131 мужчина в возрасте от 22 до 89 лет, 9 девочек в возрасте 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет.

Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов.

 

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 85, в Дарницком – 64 и в Подольском районе – 42 случая.

Всего с начала эпидемии в Киеве обнаружили 128 174 случаев коронавируса, умерло 2 349 киевлян, выздоровели – 67 851.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 29 января, в Украине подтвердили 4685 новых случаев COVID-19, 149 больных умерли, госпитализированы 1906 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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