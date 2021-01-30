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Коронавірус в Україні: найбільше випадків виявили на Прикарпатті

Субота, 30 січня 2021, 08:18

За минулу добу, 29 січня, в Україні підтвердили 4 685 нових випадків COVID-19, 149 хворих померли, госпіталізовано 1 906 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 200 дітей та 336 медпрацівників.

Одужало за добу 11 317 осіб.

Здійснено 41 781 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (412), Львівській (353) областях, м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Що передувало: За добу 28 січня в Україні COVID-19 діагностували у 5 181 людини, госпіталізували 1 916 хворих, не змогли врятувати 128 пацієнтів, а одужали 11 310 осіб.

Тоді найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірусСтепанов


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