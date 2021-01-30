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Війна на Донбасі: гібридні війська Росії обстріляли ЗСУ, є поранені

Субота, 30 січня 2021, 16:19

У суботу, 30 січня, у Донецькій області російсько-окупаційні війська здійснили обстріл, внаслідок якого зазнали поранення двоє українських бійців.

Джерело: повідомлення Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі,Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Як зазначається, близько 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Мар’їнки (під Донецьком) отримали  поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України.

Дослівно: "Їм надано медичну допомогу, стан стабільний. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ".

Додатково: Як уточнює ОТУ "Схід", збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських бійців з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Це сталося неподалік Новомихайлівки, що у Мар'їнському районі.

Дослівно ОТУ: "На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь".

Інфографіка BBC
Інфографіка BBC

Нагадаємо: Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів в Росії Russia Today Маргарита Симоньян 28 січня акликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонецька областьЗбройні сили


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