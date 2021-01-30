Війна на Донбасі: гібридні війська Росії обстріляли ЗСУ, є поранені

У суботу, 30 січня, у Донецькій області російсько-окупаційні війська здійснили обстріл, внаслідок якого зазнали поранення двоє українських бійців.

Джерело: повідомлення Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі,Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Як зазначається, близько 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Мар’їнки (під Донецьком) отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України.

Дослівно: "Їм надано медичну допомогу, стан стабільний. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ".

Додатково: Як уточнює ОТУ "Схід", збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських бійців з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Це сталося неподалік Новомихайлівки, що у Мар'їнському районі.

За даними штабу ООС, протягом поточної доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано загалом 4 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки збройні формування РФ прицільно обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У штабі уточнили, що на обстріли російсько-окупаційних українські бійці відкрили вогонь у відповідь.

Інфографіка BBC

Нагадаємо: Головред одного з провідних пропагандистських телеканалів в Росії Russia Today Маргарита Симоньян 28 січня акликала владу РФ приєднати окуповану частину Донбасу до себе.