Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые

В субботу, 30 января, в Донецкой области российско-оккупационные войска совершили обстрел, в результате которого двое украинских бойцов получили ранения.

Источник: сообщение Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе

Детали: Как отмечается, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки (населенный пункт под Донецком) получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Инфографика BBC

Дословно: "Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ".

Напомним: Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Russia Today Маргарита Симоньян 28 января призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.