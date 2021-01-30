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Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые

Суббота, 30 января 2021, 15:19
Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые

В субботу, 30 января, в Донецкой области российско-оккупационные войска совершили обстрел, в результате которого двое украинских бойцов получили ранения.

Источник: сообщение Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе, Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Детали: Как отмечается, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки (населенный пункт под Донецком) получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Дословно: "Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ".

Дополнительно: Как уточняет ОТГ "Схід", вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских бойцов из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Это произошло недалеко от Новомихайловки, что в Марьинском районе.

По данным штаба ООС, в течение текущих суток, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня: неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования РФ прицельно обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также из станковых противотанковых гранатометов российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В штабе уточнили, что в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открыли огонь.

Инфографика BBC
Инфографика BBC

Напомним: Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Russia Today Маргарита Симоньян 28 января призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонецкая областьВооруженные силы
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