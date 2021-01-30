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Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые

Суббота, 30 января 2021, 16:19

В субботу, 30 января, в Донецкой области российско-оккупационные войска совершили обстрел, в результате которого двое украинских бойцов получили ранения.

Источник: сообщение Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе

Детали: Как отмечается, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки (населенный пункт под Донецком) получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Инфографика BBC
Инфографика BBC

Дословно: "Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ".

Напомним: Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Russia Today Маргарита Симоньян 28 января призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонецкая областьВооруженные силы


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