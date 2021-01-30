У Карабаху почав роботу турецько-російський центр моніторингу "режиму тиші"

У Нагірному Карабаху почав роботу спільний турецько-російський центр для моніторингу "режиму тиші".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє турецьке агентство Anadolu. Згадка про відкриття центру є і на офіційному сайті Міноборони РФ.

Центр спорудили поруч з селищем Марзілі Агдамського району, на території, що перейшла під контроль Азербайджану.

Центр спорудили поруч з селищем Марзілі Агдамського району, на території, що перейшла під контроль Азербайджану.

На церемонії відкриття були міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов, заступник міністра оборони Туреччини Юнус Емре Караосманоглу та заступник міністра оборони РФ Алєксандр Фомін.

Представник оборонного відомства Туреччини зазначив, що завданнями центру буде контроль за дотриманням режиму тиші та реєстрація порушень, розгляд скарг сторін тощо.

У штабі центру буде представлена однакова кількість представників кожної зі сторін - до 60 військовослужбовців. Охорону забезпечуватимуть військові Азербайджану.

Міноборони РФ у своєму повідомленні зазначає, що Фомін мав окрему зустріч з міністром оборони Азербайджану на території центру та назвав його відкриття "важливою подією", запевнивши, що "військові Турецької Республіки та Російської Федерації, звісно, за підтримки Азербайджану зроблять усе можливе для зміцнення миру й стабільності у регіоні".

Туреччина та Росія домовились створити спільний центр для спостереження за режимом припинення вогню, про який домовились Азербайджан і Вірменія, у листопаді.

Угоди було досягнуто після шести тижнів активних бойових дій. Російські миротворці також були розміщені в регіоні.

Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва.

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